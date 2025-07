A Parigi grande parata militare agli Champs-Elysées per il 14 luglio

Parigi, 14 lug. (askanews) - Le truppe indonesiane, ospiti d'onore, hanno aperto la tradizionale parata del 14 luglio a Parigi lunedì, caratterizzata quest'anno da un forte accento sulle capacità operative, il giorno dopo che Emmanuel Macron ha promesso di aumentare ulteriormente la spesa per la difesa. Preceduti dalla Patrouille de France e dalla parata aerea, più di 450 soldati indonesiani hanno indossato uniformi colorate e le loro teste erano coperte da un casco da pilota, una testa di tigre, un'aquila, Hanno aperto la marcia davanti al presidente francese Emmanuel Macron e al suo omologo indonesiano Prabowo Subianto. Parigi, secondo quanto riporta l'Afp, ha avviato un partenariato strategico con Giacarta per far valere il proprio peso nella regione indo-pacifica.

In totale hanno sfilato 7.000 uomini e donne, di cui 5.600 a piedi, 65 aerei di cui 5 stranieri, 34 elicotteri, 247 veicoli e 200 cavalli della Guardia Repubblicana. Organizzata come una "vera e propria operazione militare", secondo il governatore militare di Parigi, generale Loic Mizon, la parata di quest'anno riflette la gravità delle minacce alla sicurezza del continente. "Dal 1945 la libertà non è mai stata così minacciata", ha dichiarato domenica Macron a una platea di alti ufficiali militari, riferendosi in particolare alla "minaccia duratura" rappresentata dalla Russia per il continente. La Revue Nationale Stratégique pubblicata in concomitanza alla parata afferma che "è ormai chiaro che stiamo entrando in una nuova era, quella di un rischio particolarmente elevato di una grande guerra ad alta intensità al di fuori del territorio nazionale in Europa".

La Francia prevede di aumentare il suo bilancio per la difesa, aggiungendo 3,5 miliardi di euro nel 2026 e altri 3 miliardi di euro nel 2027, in modo che il bilancio della difesa del Paese sarà quasi raddoppiato in 10 anni, raggiungendo a termine quasi 64 miliardi di euro. Un aumento della spesa militare che il 72% dei francesi sembra pronto a sostenere, secondo un sondaggio Odoxa-Backbone per Le Figaro pubblicato lunedì.

Durante la parata, che è tornata sul prestigioso viale degli Champs-Elysées a Parigi dopo essere stata spostata lo scorso anno a causa dei Giochi Olimpici di Parigi, l'esercito francese ha cercato di sottolineare la sua "credibilità operativa" e la sua "solidarietà strategica". Così, i soldati della 7 brigata corazzata, composta da tre blocchi di fanteria, cavalleria e supporto (artiglieria, genio) hanno sfilato in assetto da combattimento, a piedi e sui loro veicoli corazzati, dotati di elmetti pesanti e gilet antiproiettile.

Quest'anno, Parigi punta a essere in grado di schierare una brigata - più di 7.000 uomini con tutte le loro munizioni e la logistica - in 10 giorni, se necessario. Nel 2027, l'ambizione è di fare lo stesso per una divisione (più di 20.000 uomini) in 30 giorni.