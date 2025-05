A Nuova Dehli esercitazioni civili di difesa per eventuale attacco

Milano, 7 mag. (askanews) - In diverse zone di Nuova Delhi e Amritsar si stanno svolgendo esercitazioni di simulazione di difesa civile per preparare i civili al primo soccorso e all'autodifesa. Le esercitazioni si svolgono mentre aumentano le tensioni in seguito a gli missilistici indiani contro il Pakistan. Le relazioni sono scese al livello più basso degli ultimi anni, con l'India che accusa il Pakistan di sostenere il "terrorismo transfrontaliero" dopo che degli uomini armati hanno portato a termine il peggior attacco contro i civili nel Kashmir, una regione contesa a maggioranza musulmana.