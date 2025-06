Tony Effe, il live al Kozel Carroponte a Milano apre il Summer Tour

Roma, 26 giu. (askanews) - Tony Effe ha inaugurato mercoledì 25 giugno il suo Summer Tour 2025 - prodotto da Vivo Concerti - con un live al Kozel Carroponte di Milano, dando il via a una serie di appuntamenti che lo vedranno protagonista nei festival e sui palchi di questa calda estate.

Sul palco Tony è stato affiancato da ospiti d'eccezione: Lazza - con cui ha spoilerato il nuovo inedito Money Machine -, Bresh, Capo Plaza e Kid Yugi, che hanno infiammato la serata regalando al pubblico momenti carichi di energia. In scaletta non sono mancati i grandi successi che hanno segnato la sua carriera: dai brani di ICON - album Quintuplo Disco di Platino che ha consolidato il suo ruolo nella scena urban italiana - alle hit che hanno dominato le classifiche, fino a Sesso e Samba con Gaia, già certificata Quadruplo Platino.

Tra le prossime tappe spicca l'attesissimo debutto al Circo Massimo di Roma, uno dei luoghi simbolo della Capitale e tra le venue più prestigiose d'Europa. Un evento speciale - il prossimo 6 luglio - che segna un nuovo capitolo nella carriera dell'artista romano, tra i protagonisti della scena urban italiana con oltre 1,5 miliardi di streaming, 38 Dischi di Platino e 12 Dischi d'Oro.

Dopo il concerto di Milano, Tony sarà a Riccione (RN) il 4 luglio, al Circo Massimo di Roma il 6 luglio, a Stupinigi (TO) per il Sonic Park l'8 luglio, a Piazzola sul Brenta (PD) al Piazzola Summer Festival l'11 luglio, a Gorizia all'Arena Casa Rossa il 13 luglio, a Piedimonte Matese (CE) all'Arena Matese il 19 luglio, a Olbia (SS) al Red Valley Festival il 14 agosto, a Apricena (FG) a Suoni in Cava il 21 agosto, e infine a Catania per il Wave Summer Music il 29 agosto.

I biglietti per i live di Tony Effe - Summer Tour 2025 sono disponibili su www.vivoconcerti.com. L'organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.