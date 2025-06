La Cina ospita vertice dei ministri con Russia, Iran, India e Pakistan

Qinggdao, 26 giu. (askanews) - Foto di gruppo a Qingdao, in Cina, per i ministri della difesa dei paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO): sono presenti i rappresentanti di Russia, Iran, Pakistan, Bielorussia, India e di alcuni paesi dell'Asia Centale, dal Kazakistan all'Uzbekistan.

L'incontro nella città costiera orientale cinese arriva all'indomani del vertice dei leader della NATO all'Aia. Pechino ha a lungo cercato di presentare la Cooperazione di Shanghai, composta da 10 membri, come un contrappeso ai blocchi di potere alleati degli Stati Uniti, in particolare incoraggiando la collaborazione politica, di sicurezza, commerciale e scientifica.

A margine dell'incontro con la sua controparte cinese, il Ministro della Difesa russo Andrei Belusov ha elogiato i legami con la Cina, definendoli "un livello senza precedenti". Presente anche il ministro della difeda iraniano Aziz Nasirzadeh. E dopo la tensione delle ultime settimane tra India e Pakistan, a Qingdao si sono incontrati dal vivo i ministri della difesa dei rispettivi governi.