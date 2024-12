A. Meloni: per le donne serve la cultura del merito non del piagnisteo

Roma, 13 dic. (askanews) - "Per le donne serve la cultura del merito non la cultura del piagnisteo". Lo ha detto Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento, nel suo intervento ad Atreju rivolgendosi all'ex deputata del Pd Paola Concia.

"Noi abbiamo dati sulla violenza sulle donne che sono sconvolgenti", in pratica "una donna uccisa ogni tre giorni. E' un dato sconcertante sul quale noi abbiamo l'obbligo morale e civile di riflettere come unica grande comunità nazionale, dobbiamo avere una alleanza su questo e dobbiamo mettere in campo tutte le risorse possibili" ha poi spiegato. "Questi dati ci dicono che si tratta di un problema culturale, e su questo ci dobbiamo lavorare tutti. E' una questione di educazione ai sentimenti, di educazione nelle scuole, di educazione in famiglia. Ma è anche l'esempio che diamo ogni giorno come uomini, donne e professionisti. Questo senso di responsabilità lo dobbiamo avere tutti".