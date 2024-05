A Ginevra si studia come usare l'AI per salvare il pianeta

Ginevra, 31 mag. (askanews) - A Ginevra al Summit mondiale "AI for Good", si studia il modo in cui l'intelligenza artificiale generativa può accelerare gli sforzi per trovare soluzioni ad alcuni dei problemi più urgenti che il mondo deve affrontare: il cambiamento climatico, la fame.

"Lo scopo principale di questo vertice è esplorare come le soluzioni di intelligenza artificiale possono aiutare lo sviluppo sostenibile - spiega Tomas Lamanauskas, vice segretario generale International Telecommunication Union - E questo era lo scopo principale di questo vertice quando lo abbiamo creato sette anni fa, molto prima che il pubblico prestasse davvero tanta attenzione all'intelligenza artificiale. Ora anche le questioni di governance hanno iniziato a essere molto importanti."

I rischi da non da sottovalutare ci sono e vanno affrontati con le aziende del settore. Disinformazione, difficoltà nel valutare l'autenticità di contenuti, ma non solo.

"Abbiamo ancora circa 45 sistemi di intelligenza artificiale tra quelli testati che mostrano pregiudizi di genere - sottolinea - il che significa che può avere un impatto sulle domande di lavoro, ma anche su altri aspetti".