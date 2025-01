A Gaza si recuperano i corpi sotto le macerie: 122 in 24 ore

Khan Yunis, 23 gen. (askanews) - A cinque giorni dall'inizio della tregua una delle priorità a Gaza è il recupero dei morti. Secondo la protezione civile della Striscia, controllata da Hamas, ci sarebbero ancora 10mila corpi sotto le case distrutte dai raid israeliani.

Qui siamo a Khan Yunis e queste salme sono state recuperate e ricomposte.

"Questi martiri sono rimasti sotto le macerie per tutta la durata della guerra - spiega un residente, Ismail Hussein Abu Reda - Nessuno poteva raggiungerli a causa dei bombardamenti e degli attacchi, era proibito. Quando è iniziato il cessate il fuoco, tutti sono andati a cercare i loro figli, nipoti e parenti. Sono stati portati in ospedale e ora si sta cercando di identificarli. Alcuni corpi non sono ancora stati identificati".

Il Ministero della Sanità della Striscia ha dichiarato che gli ospedali di Gaza hanno ricevuto 122 corpi nelle ultime 24 ore, tra cui 120 recuperati dalle macerie, portando il bilancio totale delle vittime della guerra con Israele a 47.283.