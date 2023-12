A Gaza ospedale di Deir El-Balah al collasso dopo ultimi raid israeliani

Deir El-Balah (Striscia di Gaza), 18 dic. (askanews) - Adulti e bambini feriti vengono trasportati d'urgenza all'ospedale Al-Aqsa di Deir El-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, dopo gli ultimi attacchi israeliani della notte. Nelle immagini, corridoi affollati, pazienti a terra e parenti che piangono i corpi dei loro cari stesi a terra sotto lenzuoli bianchi uno accanto all'altro all'esterno.

Continuano i pesanti attacchi israeliani nella Striscia, nonostante la pressione internazionale per il crescente numero di vittime civili e la distruzione degli ospedali a Gaza. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite tornerà a votare su una risoluzione presentata dagli Emirati Arabi per una "cessazione urgente e duratura delle ostilità" in Medio Oriente.

Secondo il ministero della Sanità del territorio gestito da Hamas, oltre 18.800 persone, soprattutto donne e bambini, sono state uccise dal 7 ottobre scorso; 110 i morti solo nelle ultime 24 ore negli attacchi a Jabalia, nel Nord della Striscia di Gaza.