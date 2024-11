A Ciudad Juarez i migranti sperano in Kamala Harris

Ciudad Juarez (Messico), 6 nov. (askanews) - Alla frontiera fra Messico e Stati Uniti, a Ciudad Juarez, una colorita manifestazione in favore di Kamala Harris, fra cartelli e sombreri. Ai posti di controllo migranti, i richiedenti dei visti sono in fila per essere ricevuti su appuntamento e fra di loro. in molto vorrebbero la democratica alla Casa Bianca.

"Io faccio campagna per Kamala Harris, spero che sarà la prima presidente donna di questo grande paese che sono gli Stati Uniti" dice Martin Macias Hernandez, messicano. "Speriamo che applichi l'umanismo anche ad altre società e ad altri paesi"

"Abbiamo Kamala Harris nelle nostre preghiere perché è quella che si identifica di più con i migranti e con la gente che viene dal basso, mentre Donald Trump si sa che sta con i ricchi, coi milionari, con quelli che hanno i documenti e con i gringos" dice David Antonio Rosales, migrante dall'Honduras.