A Berlino cerimonia per i 35 anni dalla caduta del Muro

Roma, 9 nov. (askanews) - In Germania si celebrano i 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino. È stato "un giorno felice" che ci ricorda anche che "la libertà e la democrazia non sono mai state una cosa scontata", ha dichiarato il sindaco della città, Kai Wegner, in occasione di una cerimonia a cui ha partecipato anche il presidente, Frank-Walter Steinmeier.

"Quando ricordo le immagini nella mia testa, lo stato d'animo, vorrei che nonostante tutti i problemi, tutte le preoccupazioni, tutte le sfide che stiamo affrontando attualmente, tornasse questo stato d'animo comune che avevamo nel nostro Paese nell'89, ottimismo, fiducia, coesione. È questo il senso del novembre 89" ha aggiunto.