8 marzo, Geologi impegnati per invertire trend su gender gap

Roma, 8 mar. (askanews) - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Consiglio Nazionale dei Geologi si unisce alla celebrazione globale per onorare il contributo delle donne nel progresso sociale, economico e politico, rinnovando l'impegno per la parità di genere e l'eliminazione delle discriminazioni, e fa il punto della situazione sul gender gap anche all'interno della categoria professionale di appartenenza.

Ne parla nel video Alessandra Biserna, Consigliera del CNG e coordinatrice commissione Pari Opportunità. La Commissione Pari Opportunità ("PO") del Consiglio Nazionale dei Geologi, con il supporto del suo Centro Studi, sta ultimando la creazione di un progetto dedicato esclusivamente a tali tematiche, con l'obiettivo di promuovere una cultura favorevole all'inclusività, alla diversità e all'equilibrio di genere all'interno della professione geologica.

"Questa iniziativa sulle Pari Opportunità rappresenterà anche un'occasione che porrà le basi per svolgere in modo sistematico un monitoraggio costante sul numero di donne iscritte all'Albo Unico nazionale - dichiara la Consigliera Biserna -particolarmente importante sarà la correlazione di questi dati con quelli reddituali, attraverso il contributo della nostra Cassa di Previdenza e Assistenza".