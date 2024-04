25 aprile, Mattarella a Civitella in Val di Chiana

Milano, 25 apr. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto, in elicottero, a Civitella in Val di Chiana (Ar) dove celebra il 25 aprile nel paese teatro di un eccidio nazifascista nel 1944. Il capo dello Stato ha visitato il monumento in memoria delle vittime per poi assistere alla cerimonia nella tensostruttura allestita nella piazza del borgo. Ad accogliere Mattarella le autorità locali, tra cui il presidente della Regione Eugenio Giani, ma anche l'ex ministra Rosy Bindi.