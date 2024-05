1994 - 2024, il 15 maggio Emergency compie 30 anni

Milano, 9 mag. (askanews) - Il 15 maggio Emergency compie trent'anni. L'associazione fondata da Gino Strada ha lavorato fino ad oggi per offrire, in ogni parte del mondo, cure medico-chirurgiche alle persone che soffrono le conseguenze delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà, promuovendo al contempo una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

In un mondo che continua a essere martoriato dalle guerre, dove non vengono rispettati i diritti fondamentali e dove le disuguaglianze sono all'ordine del giorno, sono sempre attuali le parole di Gino Strada: "Se uno qualsiasi di noi esseri umani sta, in questo momento, soffrendo come un cane, è malato o ha fame, è una cosa che deve riguardare tutti, perché ignorare la sofferenza di un uomo è sempre un atto di violenza, e tra i più vigliacchi".

Michela Paschetto della Divisione medica di Emergency.

"In questi trent'anni - ha detto - abbiamo lavorato in più di 20 Paesi e curato più di 13 milioni di persone. Mai come oggi il nostro lavoro è indispensabile continueremo a stare al fianco delle vittime delle guerre e di tutte le persone che vivono in povertà"

Per festeggiare l'impegno umanitario di Emergency, domenica 19 maggio nella sede dell'associazione, in via Santa Croce 19, a Milano, è stata organizzata una giornata ricca di eventi, rivolti ad adulti e bambini.

Cura, guerra, neutralità, utopia, bellezza, uguaglianza, scelta, persone, cultura e diritti sono i dieci termini che sono stati scelti per costruire un futuro migliore e sui cui si discuterà anche attraverso talk e monologhi teatrali.

Il racconto, infine, continuerà dal 6 all'8 settembre 2024 a Reggio Emilia nella quarta edizione del Festival dell'ONG dedicato a "Le persone", con tre giorni di incontri, spettacoli, mostre e dibattiti a cui parteciperanno giornalisti, artisti e scrittori.