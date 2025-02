1000 Miglia Experience Usa Florida al via il 23 febbraio

Roma, 17 feb. (askanews) - Prenderà il via il 23 Febbraio da Miami la prima edizione di 1000 Miglia Experience Usa Florida. Dopo il via dalla Città Magica, il percorso si snoderà attraverso i panorami selvaggi del parco nazionale dell'Everglades, per poi giungere a Naples, passando da Fort Myers, Venice e St. Petersburg per arrivare a Tampa. Il secondo giorno si ritornerà sulla sponda Sud-Orientale della Florida toccando Cape Canaveral, per poi iniziare la discesa fino al traguardo di tappa a West Palm Beach, dalla quale, martedì 25 Febbraio, si farà ritorno a Miami, dove il transito dai luoghi simbolo della Città farà da preludio all'arrivo finale.

Saranno due le classi di auto ammesse: 1000 Miglia Era (esemplari costruiti tra il 1927 e il 1957) e Post 1000 Miglia Era (dal 1958 a oggi).

Ne parla ad askanews il Presidente di 1000 Miglia Experience Usa Florida, Massimo Cicatiello. Che sottolinea: "Non solo classic car ma anche sguardo futuristico, con Maserati a guida autonoma che tenterà a Cape Canaveral il record mondiale di velocità".