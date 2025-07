La Corea del Nord apre una vasta area turistica sulla costa orientale

Wonsan (Corea del Nord), 3 lug. (askanews) - La Corea del Nord ha inaugurato un'enorme area turistica sulla sua costa orientale: un progetto fortemente voluto dal leader Kim Jong-un e che secondo i media statali dovrebbe accogliere ospiti russi già dalla fine del mese.

L'area costiera di Wonsan Kalma può ospitare quasi 20.000 persone secondo Pyongyang, che in precedenza l'aveva descritta come "un resort culturale di livello mondiale", ed è stata aperta ai visitatori. L'agenzia ufficiale Korean Central News Agency ha diffuso immagini di turisti in costume da bagno colorato che si godono la spiaggia.

I visitatori sono rimasti "stupiti dalla grandezza e dallo splendore della città turistica, dove più di 400... edifici dal design artistico costeggiano la spiaggia di sabbia bianca" hanno riportato i media ufficiali. Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, un gruppo di turisti russi visiterà per la prima volta la zona già il 7 luglio.

La settimana scorsa il leader nordcoreano Kim aveva dichiarato che la costruzione del sito sarebbe stata considerata "uno dei maggiori successi di quest'anno" e che il Nord avrebbe costruito altre zone turistiche su larga scala" nel più breve tempo possibile".