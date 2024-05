Milano, 3 mag. (askanews) - Volodymyr Zelenskyj ha visitato l'ospedale di Khmelnytsky, dove vengono curati i soldati feriti. Il presidente ucraino ha assegnato medaglie "per il coraggio" e "per i servizi militari resi all'Ucraina" ai militari delle Forze armate ucraine e del Servizio statale della guardia di frontiera che sono rimasti feriti nell'est del paese, in particolare durante la difesa di Avdiivka, Mar nka e Tchassiv Yar, in direzione Bakhmout.