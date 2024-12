Milano, 9 dic. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato della caduta di Bashar al-Assad in Siria durante un incontro con il primo ministro estone Kristen Michal a Kiev, affermando che la maggior parte delle truppe russe si trovano ora in Ucraina, circa 800mila soldati. Zelensky ha sottollineato anche l'importanza del sostegno occidentale all'Ucraina: "Se l'Ucraina cade, Putin tornerà in Siria, in Africa e in molti altri paesi", dice.