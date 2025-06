Al via il tour di Ultimo negli stadi, 9 date sold out

Milano, 26 giu. (askanews) - Al via il tour di Ultimo negli stadi, 9 date tutte sold out. "Ultimo stadi 2025 - La favola continua" parte il 29 giugno con Lignano Sabbiadoro, passando da Ancona, Milano, Roma, Messina e Bari, dove calerà il sipario il 23 luglio 2025.

La struttura dei live sarà di 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza. Una passerella di 30 metri di lunghezza riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi. A far da sfondo, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 lampadine.

Tra le tappe più attese lo show del 13 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Ad anticipare il ritorno live del cantautore romano è l'album Ultimo live stadi 2024, distribuito da Believe e sotto etichetta indipendente Ultimo Records, la prima raccolta live dell'artista che ha debuttato in testa alla classifica Top Album FIMI: erano 6 anni che un disco live di un artista italiano non raggiungeva il primo posto tra i dischi più venduti nella settimana di uscita.