Zelensky: indagine su missile russo su soldati durante premiazione

Milano, 6 nov. (askanews) - Prima di tutto, per quanto riguarda l'attacco russo ai soldati della 128esima Brigata d'assalto in montagna, che ha avuto luogo nella regione di Zaporizhzhia. Le mie condoglianze a tutte le famiglie e agli amici dei soldati caduti. È una tragedia che poteva essere evitata. Il Ministro della Difesa Umerov mi ha riferito delle misure adottate per scoprire tutte le circostanze dell'accaduto, chi ha dato gli ordini e chi è responsabile

Il Presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina sta avviando un'indagine penale dopo che un missile russo ha ucciso diversi soldati durante quella che, secondo i media, era una "cerimonia di premiazione" vicino al fronte. "Questa è una tragedia che poteva essere evitata", ha dichiarato Zelensky in un discorso serale, trasmesso domenica. Almeno 20 soldati sarebbero stati uccisi nell'attacco, che secondo i media locali sarebbe avvenuto venerdì mentre una brigata si riuniva per ricevere dei premi nella regione meridionale di Zaporizhzhia, in Ucraina.