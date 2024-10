Zelensky esclude cessioni territoriali per porre fine a guerra

Milano, 16 ott. (askanews) - L'ingresso nella Nato e l'uso di armi a lungo raggio contro i territori occupati e contro la Russia. Sono alcuni dei punti del "Piano per la vittoria" illustrato da Volodymyr Zelensky ai parlamentari ucraini., Il presidente ucraino ha escluso la cessione di "territorio" alla Russia per porre fine alla guerra. "La Russia deve perdere la guerra contro l'Ucraina. Non può esserci un congelamento del fronte. Non può esserci alcuno scambio riguardo al territorio o alla sovranità dell'Ucraina", ha affermato, aggiungendo che Kiev e i suoi alleati devono "costringere la Russia a partecipare a un vertice di pace e ad essere pronta a porre fine alla guerra".