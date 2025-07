Zelensky: "E' in Ucraina che si gioca il futuro dell'Europa"

Kiev, 15 lug. (askanews) - E' in Ucraina che si gioca il futuro del'Europa: a dirlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la cerimonia della Giornata dello Stato ucraino a Kiev, a cui ha partecipato anche l'inviato speciale di Donald Trump, Keith Kellogg.

"Siamo ancora una volta costretti a difendere la nostra sovranità ucraina - ha detto Zelensky - e lo stiamo facendo. Siamo costretti a difendere la nostra indipendenza e, naturalmente, la nostra umanità in quella che non è la prima guerra tra Russia e Ucraina. Stiamo difendendo molto più di noi stessi e del nostro Stato. È qui, in Ucraina, che si gioca il futuro dell'Europa. E queste non sono solo parole vuote. La domanda è se i missili e i droni russi colpiranno città di altri Paesi europei".

"La domanda - ha aggiunto il presidente ucraino - è quale dei nostri vicini europei sarà costretto a sopportare ciò che il nostro popolo sta attualmente sopportando in Ucraina: a Soumy e Kharkiv, a Donetsk, a Zaporijia, nella nostra regione di Kherson, nella nostra Crimea. L'Ucraina deve difendersi e si difenderà. L'Ucraina deve preservare e rafforzare la propria statualità. E lo farà. Gli ucraini hanno resistito ai violenti attacchi russi e rimarranno sempre un popolo indipendente".