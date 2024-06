Zelensky arriva a Burgenstock: tutto pronto per il vertice sulla pace

Burgenstock, 15 giu. (askanews) - L'arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Burgenstock, in Svizzera, sede del primo vertice sulla pace in Ucraina. Il summit di due giorni in un lussuoso resort riunisce Zelensky con più di 50 tra capi di Stato e di governo, esclusa la Russia.

Sono cento le delegazioni in arrivo; la Svizzera organizza la conferenza per "ispirare un futuro processo di pace e sviluppare elementi pratici e passi verso tale processo": questo il dichiarato obiettivo sintetizzato dal ministero degli Esteri svizzero dopo molto lavoro diplomatico per massimizzare la partecipazione, malgrado l'assenza della Federazione Russa e della Cina, e dopo non poche polemiche, anche interne alla Confederazione elvetica.