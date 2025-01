Zelensky all'Ue: nell'era di Trump bisogna essere uniti sulla difesa

Davos, 21 gen. (askanews) - "Il presidente Trump si accorgerà dell'Europa? Ritiene che la Nato sia necessaria? E rispetterà le istituzioni dell'Ue?". Il presidente ucraino Volodomyr Zelensky ha espresso i suoi dubbi parlando dal Forum economico di Davos, il giorno dopo il giuramento del 47esimo presidente degli Stati Uniti.

Zelensky ha dunque invitato l'Europa ad agire: Abbiamo bisogno di una politica di sicurezza e difesa europea unita, e tutti i Paesi europei devono essere disposti a spendere per la sicurezza quanto è veramente necessario, non solo quanto si sono abituati a spendere in anni di abbandono. Se serve il 5% del Pil per coprire la difesa, così sia".