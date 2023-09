Zelensky a New York visita i soldati ucraini feriti in ospedale

Roma, 19 set. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a New York per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in programma anche un incontro con il presidente Joe Biden a Washington. É la seconda volta di Zelensky negli Stati Uniti dall'inizio dell'invasione russa.

La visita è iniziata incontrando i soldati ucraini feriti che stanno seguendo un percorso di riabilitazione allo Staten Island University Hospital. Dopo aver ringraziato gli alleati e parlato con le famiglie dei soldati e con i funzionari dell'ospedale universitario, il presidente ucraino ha risposto alla domanda di un giornalista che gli ha chiesto se resterà al tavolo del Consiglio di Sicurezza dell'Onu quando parlerà il ministro degli Esteri russo. "Non so come sarà in realtà. Ma per noi è molto importante che tutte le nostre parole, tutti i nostri messaggi siano ascoltati dai nostri partner. E se nelle Nazioni Unite c'è ancora, è un po' un 'ancora', un posto per i terroristi russi, è una domanda non per me, penso sia una domanda per tutti i membri delle Nazioni Unite".