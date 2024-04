Xiao: con Confimprese Italia aiutiamo imprese ad andare in Cina

Milano, 19 apr. (askanews) - "Oggi è (una giornata) importante, c'è la cerimonia di firma fra noi come Camera di Commercio cinese in Italia e Confimprese. speriamo che tramite la nostra collaborazione e la Fiera di Shanghai possiamo aiutare le azienda italiane andare in Cina". Lo ha detto Lv Xiao, segretario della Camera di Commercio cinese in Italia, a margine della presentazione della VII edizione della China International Import Expo (CIIE) promossa dal consolato cinese in italia.

"Oggi la Camera di Commercio cinese firma un accordo con Confimprese per la Fiera di importazione più importante nel mondo, che si terrà dal 5 al 10 novembre a Shanghai. Ci sono tanti interessanti settori: automobilistico, fashion, abbigliamento e soprattutto food. Speriamo che arrivino tante aziende dalla Regione Sicilia", ha concluso Xiao.