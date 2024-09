Xi Jinping riunisce a Pechino i leader dell'Africa

Milano, 2 set. (askanews) - La Cina continua a corteggiare i paesi dell'Africa. Il presidente Xi Jinping ha tenuto una serie di incontri con leader africani, affluiti a Pechino per prendere parte al Nono Forum sulla Cooperazione Cina-Africa (Focac), che inizierà mercoledì. Pechino ha affermato che il forum Cina-Africa sarà il suo più grande evento diplomatico dalla pandemia di Covid-19. La Cina, la seconda economia più grande del mondo, è il più grande partner commerciale dell'Africa, con scambi bilaterali che hanno raggiunto i 67,8 miliardi nella prima metà di quest'anno, secondo i media statali cinesi.

"Negli ultimi 11 anni, le imprese cinesi hanno partecipato alla costruzione e alla ristrutturazione di oltre 10.000 chilometri (6.210 miglia) di ferrovie, quasi 100.000 chilometri (62.130 miglia) di autostrade, quasi mille ponti, circa un centinaio di porti, 66.000 chilometri (41.010 miglia) di linee di trasmissione e trasformazione dell'energia elettrica e 150.000 chilometri (93.200 miglia) di reti di comunicazione dorsale in vari paesi africani", ha dichiarato Xu Jianping, della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma.

"Durante il vertice la Cina firmerà anche una serie di nuovi piani di cooperazione con alcuni paesi africani per costruire congiuntamente la Via della Seta", ha aggiunto.

Le istituzioni finanziarie cinesi hanno fornito più di 170 miliardi di dollari in crediti, prestiti e sovvenzioni alle nazioni africane tra il 2001 e il 2022, principalmente per finanziare progetti infrastrutturali legati all'Iniziativa Belt and Road, voluta da Xi.