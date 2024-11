Xi Jinping a Mattarella: promuovere dialogo per superare divergenze

Pechino, 8 nov. (askanews) - "Attualmente il nostro mondo è entrato in un nuovo periodo di turbolenze e cambiamenti mai visti da un secolo a questa parte. La Cina e l'Italia, essendo due grandi civiltà antiche, dovrebbero reagire per promuovere congiuntamente la comprensione reciproca ed evidenziare i valori della virtù, tenere in considerazione il destino dell'umanità con grande spirito umanistico, superare divergenze e conflitti con grande apertura mentale e unire le forze di sviluppo con la visione di coesistenza armoniosa". Lo ha detto il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping, nel corso del colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto nella sala del popolo a Pechino nel corso della visita di Stato in Cina.