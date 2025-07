West Nile, Rocca: possibile ordinanza nel Lazio, oggi riunione

Roma, 29 lug. (askanews) - "Nel pomeriggio ci sarà una riunione e vediamo se adotterò o meno un'ordinanza, comunque stanziare un milione di euro per fare le disinfestazioni nei casi dei Comuni inadempienti e a quel punto nessuno avrà più alibi". Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di una inaugurazione a Tor Vergata in merito alla situazione generata dal virus West Nile che, nelle ultime ore, ha fatto contare un altro decesso. "Giornalmente ho il report delle catture, non ho visto il report di oggi, ma ieri tra le zanzare catturate una era positiva, le altre tutte negative. Su tanti prelievi una sola positiva in provincia di Latina. I tecnici dell'istituto zooprofilattico catturano le zanzare e poi vengono esaminate per capire se sono portatrici o meno. Niente allarmismi, non è il covid, non c'è contagio da uomo a uomo e dobbiamo lavorare e agevolare con gli Enti Locali le procedure di disinfestazione. Il sistema sanitario s rispondendo in modo adeguato a questi casi" ha detto Rocca.