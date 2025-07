"War on education", la scuola per salvare il futuro dell'Ucraina

Roma, 11 lug. (askanews) - Proprio quando si conclude a Roma la Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina a cui hanno partecipato delegazioni di 70 Paesi arriva su Amazon Prime Video, il 12 luglio, "War on Education", il docufilm diretto da Stefano Di Pietro sulla guerra della Russia alla scuola e alla cultura ucraina. Dall'inizio del conflitto sono stati deportati oltre 20 mila bambini e in Ucraina sono chiusi due asili su tre e più di tremila scuole sono danneggiate.

Dal febbraio 2022 l'istruzione è diventata un campo di battaglia della propaganda: l'attacco sistematico alle istituzioni educative e al patrimonio artistico-culturale ucraino riveste un ruolo cruciale in questa guerra ibrida, in cui la distruzione delle scuole e la riscrittura della storia diventano strumenti di dominio e cancellazione dell'identità nazionale.

Il documentario mostra proprio come l'educazione sia uno dei punti più cruciali dell'invasione russa. Attraverso riprese e interviste realizzate tra Cherson, Kiev e Mosca ci si rende conto della distruzione sistematica che è avvenuta di biblioteche, scuole, università per cancellare l'insegnamento della storia e della lingua ucraina in alcune zone del Paese. Qui si applica una rilettura della storia dal punto di vista della Russia, con libri di testo che somigliano a quelli adottati sotto l'Unione Sovietica.

L'insegnamento è diventata dunque un'arma difensiva, un'attività di resistenza, anche in edifici scolastici creati nei rifugi sotterranei. Perché la ricostruzione sarà possibile solo attraverso l'educazione.