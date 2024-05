Von der Leyen: soluzione due Stati unica luce in fondo al tunnel

Roma, 13 mag. (askanews) - "Lei ha descritto bene questo orrore. L'Europa è convinta sostenitrice di una soluzione a due Stati per Israele e per lo Stato Palestinese. Noi siamo fermamente convinti che l'unica soluzione sia questa per riportare pace in questa regione. Uno stato indipendente e sicuro, Israele, e uno Stato indipendente e sicuro della Palestina e siamo disposti a contribuire alla costruzione di questa soluzione di due Stati. Ora bisogna fare tutto il possibile per portare aiuti umanitari a Gaza, nel frattempo abbiamo quadruplicato gli aiuti umanitari in Europa": così Ursula Von der Leyen, ospite di Fabio Fazio sul Nove.

"Abbiamo un corridoio marittimo da Cipro al nord della Striscia di Gaza, ma tutto questo non è sufficiente. Abbiamo grosse preoccupazioni per Rafah, abbiamo una missione civile vicino a Rafah, anch'essa dobbiamo potenziarla, dare più aiuti e fare tutto il possibile affinché questi aiuti arrivino agli abitanti di Gaza perché è insopportabile vedere la sofferenza di queste persone, della popolazione civile e soprattutto la morte di tanti bambini", ha sottolineato.

"Dobbiamo fare tutto il possibile affinché sia possibile questa soluzione, sono fermamente convinta che questa soluzione di due stati che tanto tempo fa non sembrava possibile, proprio perché le cose sono come lei le ha descritte sia l'unica luce possibile in fondo al tunnel", ha concluso Von der Leyen.