Von der Leyen presenta piano da 800 miliardi per la difesa europea

Bruxelles, 4 mar. (askanews) -La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha presentato un piano per riarmare militarmente l'Unione Europea. Un annuncio che arriva in un momento in cui gli Stati Uniti hanno deciso di congelare gli aiuti militari all'Ucraina.

"L'Europa è pronta ad assumersi le proprie responsabilità.

ReArm Europe potrebbe mobilitare quasi 800 miliardi di euro di spese per la difesa per un'Europa sicura e resistente. Naturalmente continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner della NATO. Questo è un momento importante per l'Europa e noi siamo pronti a farci avanti".

Il piano prevede dunque che i Paesi europei comprino armi in una prospettiva comunitaria.

150 miliardi arriveranno da prestiti europei e il resto dai singoli Stati membri.

"Proprorremo di attivare la clausola di sospensione nazionale del Patto di stabilità e di crescita - ha detto Von der Leyen - se i Paesi aumenteranno mediamente le spese in difesa per 1,5 punti di di Pil avremmo 650 miliardi in 4 anni".