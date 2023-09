Von der Leyen: inchiesta antisovvenzioni su auto elettriche Cina

Strasburgo, 13 set. (askanews) - La Commissione Ue avvierà un'indagine anti-sovvenzioni sui veicoli elettrici cinesi. Lo ha annunciato stamattina a Strasburgo la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, durante il suo discorso sullo "Stato dell'Unione" davanti alla plenaria del Parlamento europeo.

Il settore dei veicoli elettrici, ha detto von der Leyen "è un settore essenziale per l'economia pulita, che racchiude un enorme potenziale per l'Europa. Ma i mercati globali sono ora inondati di auto elettriche cinesi a basso costo, il cui prezzo è mantenuto artificialmente basso da massicci sussidi pubblici. Questo - ha sottolineato - costituisce una distorsione del nostro mercato. E così come non le accettiamo al nostro interno, noi non accettiamo distorsioni che vengano dall'esterno. Oggi vi annuncio quindi che la Commissione avvierà un'indagine anti-sovvenzioni sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina".

"L'Europa è aperta alla concorrenza, non una corsa al ribasso. Dobbiamo difenderci dalle pratiche sleali", ha concluso la presidente della Commissione.