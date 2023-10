Von der Leyen: Hamas e la Russia sono entrambe minacce

Washington, 20 ott. (askanews) - "Da più di 600 giorni, i nostri amici in Ucraina combattono e muoiono per la loro libertà contro l'aggressione russa. E ora Israele ha subito il peggior attacco terroristico della sua storia e il peggior sterminio di ebrei dall'Olocausto. Queste due crisi, per quanto diverse, invitiamo l'Europa e l'America a prendere posizione e a restare unite". E' quanto afferma la presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen in un intervento allo Hudson Institute di Washington. "E quindi Israele ha il diritto di difendersi in linea con il diritto umanitario. E di fronte a questo orrore, c'è solo una risposta possibile da parte delle nazioni democratiche come noi: stiamo con Israele" ha aggiunto.