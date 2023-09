Von der Leyen: futuro Ucraina, Balcani occidentali, Moldova è in Ue

Roma, 13 set. (askanews) - "Il futuro dell'Ucraina è nella nostra Unione, il futuro dei Balcani occidentali è nell'Unione, il futuro della Moldova è nell'Unione e so quanto questa prospettiva sia importante anche per i cittadini della Georgia". Lo ha precisato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, ricordando che "in un mondo in cui c'è chi prende di mira i paesi, uno dopo l'altro, non possiamo lasciare indietro i cittadini europei". La presidente ha dedicato un lungo pezzo del suo discorso all'allargamento dell'Unione, oltre a ribadire il sostegno all'Ucraina e ai profughi ucraini.