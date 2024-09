Von der Leyen: 35 miliardi di euro dall'Ue per ripresa dell'Ucraina

Kiev, 20 set. (askanews) - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in visita in Ucraina, ha promesso a Kiev 35 miliardi di euro di sostegno come "ulteriore grande contributo Ue alla ripresa dell'Ucraina".

"Si tratta di un enorme passo avanti - ha spiegato - ora siamo fiduciosi di poter erogare questo prestito all'Ucraina molto rapidamente. Un prestito che è sostenuto dai profitti inaspettati derivanti dai beni russi immobilizzati".

Inoltre, rivolgendesi al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha dichiarato: "Sono qui oggi per dire al popolo ucraino che l'Unione Europea è qui per aiutarvi in questa sfida, per tenere le luci accese, per tenere la vostra gente al caldo mentre l'inverno è alle porte e per tenere in piedi la vostra economia mentre lottate per la vostra sopravvivenza".