Voci da Sassonia e Turingia al voto, estrema destra in testa

Berlino, 30 ago. (askanews) - Gli elettori di due Stati dell'ex Germania dell'Est, Turingia e Sassonia, si recheranno alle urne domenica per le elezioni regionali, un voto che potrebbe mettere in crisi il governo del cancelliere Olaf Scholz, con l'AfD, partito di estrema destra che per i sondaggi è in grande ascesa.

Le elezioni si svolgono una settimana dopo che tre persone sono state accoltellate a morte nella città occidentale di Solingen, presumibilmente da un richiedente asilo siriano, in un attacco che ha scosso la Germania e alimentato un aspro dibattito sull'immigrazione.

Secondo i sondaggi, l'Alternativa per la Germania (AfD), partito anti-immigrazione, è il primo partito in Turingia con circa il 30%

"Frontiere aperte. Chiunque può entrare - lamenta Stefan Angelov agente di sicurezza - E secondo me l'AfD è il partito giusto".

"Abbiamo bisogno di persone qui, soprattutto di lavoratori - sottolinea invece Paul Richter, tecnico delle telecomunicazioni, elettore del Bsw - In questo momento la Germania si trova in una situazione economica un po' negativa. E penso che abbiamo bisogno di lavoratori qualificati dall'estero".

Anche la politica estera pesa. Margit Hoffmann, pensionata:

"Nessuna consegna di armi all'Ucraina. Costa un sacco di soldi. E la Germania ne ha bisogno altrove. Per gli asili, le scuole, le ferrovie e poi anche per le case di cura"

Mentre in Sassonia è un testa a testa con la CDU, partito conservatore. L'incertezza è grande.

"Nella mia cerchia di amici, siamo tutte donne anziane, ovviamente, e ci chiediamo dove ci porterà tutto questo, dove ci sta portando il governo? Stiamo andando verso il disastro o qualcuno può salvarci? Non è facile e questa è l'opinione generale", dice Anita Ruess.

"Non vedo l'ora, ma ho anche un po' di paura - dice Lilly Wittig, 18 anni appena compiuti - Non vedo l'ora di poter votare, sono finalmente maggiorenne, ma ho ancora un po' di paura di quello che succederà".