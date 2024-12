Visita del Papa in Corsica, i preparativi dei commercianti

Ajaccio, 9 dic. (askanews) - Ad Ajaccio, l'atmosfera è di mobilitazione generale in vista della visita "storica" i Papa Francesco il 15 dicembre. E' infatti la prima volta nella storia che un Pontefice si reca sull'isola francese, luogo di nascita di Napoleone. Bergoglio parteciperà alla conferenza sulla "Religiosità popolare nel Mediterraneo", poi incontrerà il clero nella cattedrale e celebrerà la Messa. Gli artigiani e i commercianti corsi stanno facendo del loro meglio per vendere oggetti che riportano l'immagine del pontefice.

"Da una settimana i nostri clienti ci chiedono un vero ricordo di questo momento memorabile, atteso con impazienza da quasi tutto il popolo corso" racconta una negoziante.

"Una parte delle mie vendite sarà devoluta alla diocesi. Per me era ovviamente importante contribuire in questa giornata eccezionale, dare il mio contributo attraverso le mie illustrazioni" racconta questa disegnatrice.

"Sabato ho messo in vendita questi poster e sono spariti nel giro di 24 ore. Poi li ho riforniti stamattina" aggiunge una negoziante di Ajaccio.