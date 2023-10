Violenze e molestie su 7 alunne: arrestato preside nel catanese

Catania , 16 ott. (askanews) - Violenza sessuale e tentata violenza sessuale nei confronti di sette alunne minorenni. Con queste accuse è finito agli arresti domiciliari il dirigente scolastico di un liceo di Grammichele, nel catanese. I carabinieri di Caltagirone hanno eseguito nei confronti del 61enne un'ordinanza cautelare emessa dal gip.

Le indagini sono partite dopo la denuncia di una studentessa 15enne che ha detto di aver subito molestie in più di una occasione dal preside. L'avrebbe baciata sul collo e non sarebbe riuscito a baciarla sulla bocca per le sue resistenze. Sarebbero sette le giovani vittime dell'uomo nel corso dell'anno scolastico. Le avrebbe convocate nel suo ufficio con la scusa di discutere del rendimento scolastico. Il preside era stato sospeso dall'incarico già dal giugno scorso.