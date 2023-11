Violenza donne, oltre 10mila persone in piazza a Padova per Giulia

Padova, 21 nov. (askanews) - Sono oltre 10mila i gli abitanti di Padova, per lo più giovani e studenti che hanno sfilato tra le strade di Padova, nella serata di lunedì 20 novembre 2023 in memoria di Giulia Cecchettin e per dire no alla violenza. Un fiume di solidarietà partito dal Portello, zona del dipartimento d'Ingegneria Biomedica dove ha studiato

la 22enne vittima dell'ennesimo caso di femminicidio in Italia.

Indagato per la morte della giovane, l'ex fidanzato Filippo Turetta attualmente detenuto in attesa di estradizione in un carcere in Germania dove è stato fermato dopo la lunga fuga dalla provincia di Venezia. Per lui l'accusa è sequestro e omicidio volontario aggravato. Il corpo di Giulia è stato ritrovato in una scarpata del lago di Barcis, in provincia di Pordenone.

A breve i risultati dell'autopsia sul corpo della studentessa che riceverà comunque il diploma di laurea, come

confermato dalla rettrice Daniela Mapelli.