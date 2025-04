Vino, a Spoleto la fiera Supertrebbiano celebra il territorio

Milano, 12 apr. (askanews) - "Supertrebbiano è la fiera mercato sul trebbiano spoletino. 15 cantine provenienti da tutta l'Umbria, da Spoleto a Montefalco, passando per Todi fino a Città di Castello, porteranno il loro vino fatto con metodi artigianali e tecniche non invasive". "L'obiettivo di Supertrebbiano è quello di celebrare il territorio attraverso il vino. Il trebbiano spoletino, insieme alla Vernaccia di Cannara, è l'unico vitigno umbro a portare il nome della città da cui proviene. Con Supertrebbiano il nostro obiettivo è quello di portare in giro per l'Italia il nostro vitigno". Così hanno detto gli organizzatori di Supertrebbiano, Riccardo Montioni e Matteo Bufalini, sulla fiera mercato che si tiene domenica 13 aprile a Spoleto e che vedrà protagonista il re dei vini bianchi umbri per celebrare i "vignaioli come una volta".