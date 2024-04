Vinitaly, il gruppo Sailpost presenta soluzioni di logistica

Verona, 17 apr. (askanews) - Nell'ambito di Vinitaly si è tenuta anche la 25esima edizione di Enolitech, salone internazionale dedicato a tutta la filiera tecnologica applicata alla vitivinicoltura, all'olivicoltura e al beverage. Tra i protagonisti il Gruppo Sailpost, società attiva nella logistica in Italia, che ha debuttato alla manifestazione per presentare al mondo vitivinicolo la propria offerta e le proprie soluzioni.

"La prima partecipazione al Vinitaly - ha detto Caterina Castelli, Marketing Manager del Gruppo Sailpost - è molto soddisfacente. Abbiamo incontrato diversi aziende del comparto Vitivinicolo che sono interessate ai nostri servizi di logistica e ci auguriamo davvero di poter dare loro una mano a aumentare il loro business".

Il Gruppo Sailpost può contare su una struttura che offre un servizio completo per tutta la filiera postale-logistica grazie a una business unit dedicata ai trasporti e al Corriere Nazionale HR Parcel. E a Verona si presenta alle imprese enologiche. "Abbiamo deciso di partecipare a Vinitaly - ha aggiunto la manager - sicuramente per aumentare la nostra brand awareness e Vinitaly sicuramente in questo senso è una vetrina molto importante e poi perché abbiamo investito molto sul settore vitivinicolo, perché conosciamo le loro esigenze in termini di spedizione e ci auguriamo veramente di poter diventare il loro partner di logistica".

E per farlo c'è un'offerta che guarda a tutta la filiera del trasporto, con prospettiva internazionale. "Come Sailpost - ha concluso Caterina Castelli - possiamo gestire le spedizioni che vanno dalla singola bottiglia alle grandi spedizioni su strada tramite camion e truck. Possiamo veramente rispondere alle esigenze del settore vitivinicolo, infatti ultimamente abbiamo aperto delle tratte che vanno verso i grandi Paesi europei come Francia, Spagna, Portogallo, Germania e ci stiamo aprendo anche all'Europa dell'Est".

Nell'ottica di una crescita a medio termine nel settore del vino con servizi che vanno dalla spedizione di bottiglie fino al trasporto di merci su larga scala.