Cattolica, 24 giu. (askanews) - Cinque squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Cattolica, in provincia di Rimini, per spegnere un incendio in un hotel in disuso. In seguito all'intervento, sono state evacuate per precauzione 130 persone da 2 alberghi e 4 case vicine. Una delle cinque squadre è arrivata da Pesaro. Immagini Vigili del Fuoco.