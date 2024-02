Vietti (Anfir): 2 mld investimenti in 2023 su startup innovative

Roma, 19 feb. (askanews) - Due miliardi di euro di investimenti nel 2023 nelle startup innovative nel nostro Paese. A scattare la fotografia degli investimenti sui territori è Michele Vietti presidente dell'Anfir, l'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali. Per Michele Vietti: "se da un lato la crisi morde il nostro sistema produttivo, dall'altro i nostri imprenditori hanno idee innovative e le mettono in pratica. Per far questo - conclude Vietti - hanno necessità di avere al proprio fianco le Finanziarie Regionali che veicolano risorse proprie, risorse delle Regioni di riferimento e risorse comunitarie".