Viaggi del Cuore, da Nicea alle Sette Chiese dell'Apocalisse

Roma, 3 gen. - Domani, sabato 4 gennaio alle 8:45 su Canale 5, Don Davide Banzato accompagnerà i telespettatori alla scoperta della Turchia, terra di straordinaria rilevanza storica per la Chiesa e per l'umanità.

Un viaggio straordinario nell'ultima puntata di questa edizione e la prima del nuovo anno, grazie a TGA (T rkiye Tourism Promotion and Development Agency) e Ufficio Cultura e Informazioni dell'Ambasciata di Turkiye.

Un viaggio che abbraccia i luoghi che hanno ospitato i primi concili ecumenici, culminando con le Sette Chiese dell'Apocalisse, menzionate nel libro di San Giovanni.

La puntata si apre con una visita a Pergamo, una delle Sette Chiese dell'Apocalisse. Questa città, ricca di storia e simbolismo, custodisce tesori archeologici come l'Acropoli e la Basilica Rossa, simboli della sfida tra paganesimo e fede cristiana. Qui rifletteremo sulle lettere di San Giovanni, messaggi universali di perseveranza e speranza. A Pergamo visiteremo anche l'Asklepion, i resti di un antico ospedale, dove si è formato Galeno, uno dei medici più importanti dell'antichità.

Il viaggio proseguirà a Nicea (oggi Iznik), teatro del Primo Concilio Ecumenico nel 325, dove venne definito il Credo Niceno, e del Secondo Concilio di Nicea nel 787, che sancì la restaurazione dell'iconografia sacra. Visiteremo la Chiesa di Santa Sofia, oggi moschea, uno dei simboli più importanti di quei momenti cruciali per la cristianità.

Ci sposteremo poi a Pamukkale, famosa per le sue terrazze bianche di travertino e le rovine di Hierapolis, luogo naturale e spirituale di rara bellezza. Qui esploreremo la Piscina di Cleopatra e il Martyrium di San Filippo, luogo del martirio di uno degli apostoli, testimonianza straordinaria della fede cristiana delle origini.

Concluderemo il percorso a Laodicea, dove approfondiremo il significato spirituale delle "Sette Lettere" e il messaggio che Giovanni rivolge a tutti i credenti: una chiamata alla conversione e a una fede autentica.

Anche in questo viaggio ci saranno la fondatrice dell'Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, Don Stefano Stimamiglio, e gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e spazio sulle ultime uscite editoriali. Come sempre, con la partecipazione di Missioni Don Bosco, che racconteranno l'impegno in Nigeria per i ragazzi di strada, offrendo uno sguardo sulle sfide globali.

I Viaggi del Cuore è un format ideato da Elio Angelo Bonsignore per Me Production con Consuelo Bonifati come produttrice per Mediaset. Il programma condotto da Don Davide Banzato, autore insieme a Martina Polimeni, e diretto da Fulvio Bonucci, propone un viaggio culturale e spirituale di alta qualità visiva, con il Patrocinio della Santa Sede.