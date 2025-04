Pecoraro Scanio: "Papa Francesco, leader ecologista"

Roma, 22 aprile 2025 - "Papa Francesco è stato un grande leader ecologista e spirituale per tutti, anche oltre i confini della Chiesa cattolica. La sua enciclica Laudato si' rappresenta una testimonianza potente e profonda a difesa del creato, una vera enciclica di svolta". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro dell'Ambiente, lanciando la proposta di inserire Laudato si' nei programmi scolastici come testo formativo sui temi ambientali e della sostenibilità.

"Laudato si' - prosegue Pecoraro Scanio - è stata richiamata dalle Nazioni Unite e in infiniti contesti internazionali. È la dimostrazione che si può indicare una via diversa per il nostro pianeta: non il negazionismo becero che ancora vediamo in troppi ambiti, ma un impegno concreto per la pace, per l'ambiente, per la solidarietà tra i popoli e le generazioni."

"In questi giorni vediamo molti attestati di stima e affetto verso Papa Francesco. Ma il vero modo per onorarlo è trasformare in azione il suo messaggio, partendo dall'educazione: iniziare davvero a insegnare Laudato sì in tutte le scuole italiane sarebbe un passo fondamentale per costruire una coscienza ecologica e umana nei giovani."