Verdone torna con "Vita da Carlo 2": un po' il mio 8 e 1/2

Roma, 13 set. (askanews) - Torna Carlo Verdone con "Vita da Carlo - Seconda Stagione", dal 15 settembre, questa volta in esclusiva su Paramount+ e non più su Prime. Dieci episodi in cui l'attore e regista continua a raccontare la sua vita in modo romanzato, tra realtà e finzione; stavolta, dopo aver scritto un romanzo di successo vuole realizzare un film d'autore tratto da un racconto del libro, con protagonista lui da giovane. Ma il produttore gli impone un attore da milioni di follower come il cantante Sangiovanni e così via, tra ansie, imprevisti, avventure familiari turbolente e risate. Un po' come il Marcello Mastroianni di "8 e 1/2" di Fellini tormentato dal film che vuole realizzare.

Carlo Verdone ha confessato di aver iniziato con timore la seconda stagione, dopo il successo e le fatiche della prima.

"C'è un tono autobiografico più forte; nella prima ero uno prestato alla politica che dovevo diventare forse sindaco di Roma, qui invece sono io che voglio fare il mio film d'autore, tratto da un mio racconto del libro, quindi si parla di me, di come intendo farlo, le difficoltà di fare il film, però contemporaneamente oltre al fatto che tutto gira intorno all''8 e 1/2' diciamo così di Carlo Verdone, che è 'Maria F', i personaggi che mi girano intorno hanno una storia privata, l'abbiamo arricchito approfondendo i personaggi che mi stanno accanto".

Tra le novità del cast ci sono anche Ludovica Martino e Stefania Rocca, ma negli episodi appaiono tante guest star: da Maria De Filippi a Gabriele Muccino, da Claudia Gerini a Zlatan Ibrahimovic.

Sul debutto di Sangiovanni da attore, Carlo Verdone ha speso parole di elogio: "È stato se stesso, ha recitato con grande coraggio mettendo in campo se stesso, con le sue timidezze, le sue riflessioni, anche le sue malinconie e stranezze certe volte, però era vero".

"Mi sono sentito accolto, non quello che non sa recitare e viene dalla musica e per me questa è la cosa più bella, mi sono divertito tanto".

Per Paramount+ "Vita da Carlo 2" è una serie di punta, la prima produzione comedy italiana della piattaforma. Ma già si pensa al futuro: Carlo Verdone ha detto che da novembre si lavora alla terza stagione. Sperando, prima o poi, confessa, come il Carlo della serie, di tornare davvero al cinema con un film non comico, magari tratto da un romanzo che scriverà.