Venezuela, l'opposizione in piazza contro l'insediamento di Maduro

Cucuta, 10 gen. (askanews) - Centinaia di sostenitori dell'opposizione venezuelana si sono riuniti al confine con la Colombia a Cùcuta per manifestare contro l'insediamento del presidente Nicolas Maduro per il suo terzo mandato, sventolando bandiere venezuelane e scandendo slogan contro la sua rielezione, non riconoscendone la vittoria elettorale.

"Vogliamo il Venezuela libero e democratico", "Libertà", hanno gridato. L'opposizione ha anche denunciato che la leader dissidente Marìa Corina Machado è stata fermata "con violenza" dalle forze di sicurezza dopo essere apparsa in pubblico per la prima volta a distanza di diversi mesi, poi il suo staff, pochi minuti dopo, ha fatto sapere che è stata rilasciata.

Maduro, 62 anni, sostenuto dall'esercito giura per un terzo mandato di sei anni nonostante le accuse di frode alle elezioni del 28 luglio scorso, l'isolamento internazionale e la difficile situazione economica del Paese.

Dalle presidenziali si sonno susseguiti manifestazioni e disordini, con migliaia di arresti. Il candidato dell'opposizione Edmundo Gonzalez Urrutia sostiene di aver vinto le elezioni e ha ripetuto di recente, dalla Repubblica Dominicana, a un'ora di volo da Caracas, di essere lui il "presidente eletto".