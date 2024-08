Vendite online, l'esperienza di Lean Sales

Roma, 23 ago. - Le statistiche parlano chiaro, le truffe sono aumentate soprattutto online; da quelle amorose, alle sexy estorsion, dalle lotterie truffa a quelle sulle offerte di lavoro, o alle finte aste, sino ai corsi per diventare ricchi in una sola settimana. Chi viene truffato non è solo l'anziano, ma anche il giovane, attratto dai facili guadagni, dal lavoro senza sforzo, né fatica e soprattutto in pochissimo tempo. Le truffe penalizzano chi onestamente ha costruito una sua attività e viene, magari additato come uno dei soliti, uno di quelli finiti negli scandali in tv, intervistato su barche o super car a noleggio per una giornata per acchiappalike e business fasulli. Simone Reali ha costruito la sua attività dopo una laurea in Bocconi e una tesi su Amazon; nel 2014 ha iniziato ad avvicinarsi al digital marketing facendo tanti stage non retribuiti per aumentare le sue skills, nel 2017 ha avviato il business e creato la sua community, Lean Sales, per la vendita online usando la logistica Amazon. Educa anche le persone a creare business, dando assistenza fiscale, formativa, portando i corsisti nei viaggi all'estero, gestendo la dogana, il posizionamento del prodotto e la vendita, facendo ricerca e sviluppo, grazie a uno staff che dà input e studia output. L'assistenza, quindi, è fortissima, i membri sono al centro sempre, la community è variegata, ci sono imprenditori, studenti, ragazzi giovanissimi, gente che ha lasciato un lavoro per vivere in modo completamente diverso dal punto di vista professionale, che ha scelto di essere più libera gestendo il suo business dal luogo preferito, ma anche persone che hanno deciso di buttarsi in questo settore per raccogliere fondi per opere benefiche o chi ha cambiato totalmente vita in occasione di una brutta malattia che oggi ha superato. È un nuovo modo di lavorare ed è già il presente da tempo.