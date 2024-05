Roma, 13 mag. (askanews) - "É l'ultima sera... Ci saranno altre sere... Bisogna vedere se ci sono io. Non so se arrivo a ottobre": così Ornella Vanoni ospite dell'ultima puntata di Che tempo che fa con Fabio Fazio sul Nove, che il 22 settembre 2024 compirà 90 anni. In studio ha avuto un'emozionante reunion con Toquinho, chitarrista, cantante e compositore brasiliano, che le siede accanto.