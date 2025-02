Vance: "L'Europa è un alleato molto importante per gli Usa"

Monaco, 14 feb. (askanews) - Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance alla 61esima Conferenza sulla sicurezza di Monaco ha detto al Segretario generale della Nato Mark Rutte che "l'Europa è un alleato molto importante" per gli Usa.

Vance ha aggiunto che nei colloqui si parlerà "ovviamente del conflitto tra Ucraina e Russia e di come portarlo a una soluzione negoziale", auspicando inoltre una maggiore "condivisione degli oneri" da parte della Nato in Europa.

"La Nato è un'alleanza militare molto importante di cui noi siamo la parte più significativa - ha detto il vicepresidente americano - ma vogliamo assicurarci che la Nato sia effettivamente costruita per il futuro e pensiamo che una parte importante di questo sia garantire che la Nato faccia un po' di più, condivida gli oneri in Europa, in modo che gli Stati Uniti possano concentrarsi su alcune delle nostre sfide in Estremo oriente".